كم مرة ذكر لفظ الجلالة (الله) في القرآن؟

ميّز اللَّه القرآن الكريم عن سائر كتبه بأن جعل اسمه أكثر كلمة تكرَّرت فيه، فورد ذكر لفظ الجلالة "الله" فيه 2699 مرة، موزعة على 85 سورة.

كما ميّز اللَّه عزّ وجلّ بعض السور في القرآن الكريم عن بعض، وميّز بعض الآيات على غيرها، ومن قبل ذلك كله جعل اسمه الأعظم معيارًا للتميّز.

وقد أنعم الله على المسلمين بأن أرسل إليهم رسولًا صادقًا أمينًا هو أكثر بني البشر تميُّزًا بلا منازع.





