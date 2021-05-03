نسخة ذهبية من آيفون 12 برو.. ما علاقة " تسلا" به؟

أعلنت شركة "كافيار" الروسية، عن إطلاق الإصدار الخاص" iPhone 12 Pro Excellence Edition"، و المستوحى من تصميم سيارة تسلا إس" Model S".

وأوضحت "كافيار" الروسية، أن الإصدار الخاص" iPhone 12 Pro Excellence Edition"، يتوفر إما باللون الذهبي مع لمسات باللون الأسود أو باللون الأسود مع لمسات باللون الذهبي، ويقتصر إنتاجه على 99 نسخة فقط.

ولم تعتمد شركة "كافيار" في الهاتف الذكي على الذهب الحقيقي، ولكنه يأتي بجسم مطلي بـ "التيتانيوم" بما في ذلك طبقة" PVD"، والتي تجعل الهاتف الذكي قويا للغاية، ويتمتع بمقاومة كبيرة للخدش، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما يظهر شعار" Caviar" محفورا على جانب الهاتف الذكي، وعلى الجانب الآخر يظهر ترقيم الجهاز وفقا للعدد الإجمالي 99 نسخة.

ويتوفر الهاتف الذكي " iPhone 12 Pro Excellence Edition"، بسعر يتراوح بين 5550، و 7070 يورو حسب الموديل وسعة الذاكرة.

وسبق أن أطلقت شركة "كافيار"، في فبراير/ شباط الماضي، هاتفا ذكيا باسم "Cyber Phone" ، وهو عبارة عن الهاتف آيفون 11 Pro بتصميم يحاكي الشاحنة الكهربائية تسلا "Cybetruck".

وأصدرت " كافيار" من هذا الهاتف أيضا على 99 نسخة فقط بسعر يبدأ من 15.920 ألف إلى 18.220 ألف دولار أمريكي.