"حرب النجوم".. بروجيكتور بحجم علبة "الكولا" وملامح روبوت

أطلقت شركة "أنكر" الصينية إصدار خاص مستوحى من سلسلة أفلام "حرب النجوم" من جهاز بروجيكتور "Nebula Capsule II".

وأوضحت "أنكر" الصينية، أن إصدار حرب النجوم" Capsule II Star Wars R2-D2 Limited Edition "، الجديد يأتي بتصميم الروبوت R2-D2 الشهير.

ويستعيد البروجيكتور الجديد مشاهد الجزء الرابع من "حرب النجوم"، حيث أرسلت الأميرة ليا رسالة ثلاثية الأبعاد إلى "أوبي وآن كينوبي" عبر الروبوت R2-D2.

ووحسب وكالة الأنباء الألمانية، على صعيد الجوانب التقنية لم تطرأ أية تغييرات على الإصدار R2-D2 مقارنة بالموديل القياسي باستثناء بعض التأثيرات الصوتية المصممة خصيصا للإصدار R2-D2.

ويأتي جهاز البروجيكتور الجديد في حجم علبة "الكولا" ويتيح إمكانية عرض الصورة على مساحة تصل إلى 100 بوصة وبدقة وضوح 720 بيكسل وتبلغ درجة السطوع القصوى 2000 لومن.

وبطبيعة الحال فإن الجهاز ليس مصمما للاستعمال في السينما المنزلية، ولكنه يهدف إلى عرض المحتويات على جدار أبيض في غرفة مظلمة.

وأوضحت الشركة الصينية، أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 2.5 ساعة تكفي لتشغيل فيلم عادي، ويعتمد جهاز البروجيكتور على نظام التشغيل أندرويد TV.

وتابعت: وبالتالي فإنه يمكن الوصول إلى أكثر من 5000 تطبيق، بالإضافة إلى توافر وظيفة جوجل كروم كاست، والمساعد الصوتي جوجل Assistant.

ويشتمل البروجيكتور الجديد على منافذ التوصيل HDMI، وUCB-C ، وUSB-A وAux، بالإضافة إلى دعم تقنية البلوتوث ووجود سماعة مدمجة.

وأعلنت شركة "أنكر" عن توفر الإصدار الخاص Capsule II Star Wars R2-D2 Limited Edition بسعر يبلغ 700 دولار أمريكي.