قرار جريء.. دولة أوروبية تسمح بالسفر دون مسحة سلبية

يستعد الناقل الوطني الجوي الفنلندي "فين أير" لموجة من المهاجرين من حاملي شهادات تلقي لقاح ضد كورونا دون طلب نتيجة مسحة سلبية.

وما زالت أغلب الخطوط الجوية تطلب اختبارا سلبيا قبل الصعود على متنها ولكن فين أير تقول إنه سوف يتسنى للركاب اعتبارا من 11 مايو/أيار إظهار شهادة تثبت أنهم تلقوا جرعة أولى من تطعيم مضاد لكورونا أو ما يثبت أنهم أصيبوا من قبل بالفيروس.

ومع زيادة الآمال في أن السفر الدولي سوف يصبح ممكنا للأشخاص الملقحين في الشهور المقبلة، أعلن مسؤولو الجمارك في العديد من الدول مثل اليونان وأيسلندا، عن ممرات سفر للسماح بدخول الوافدين الملقحين.



وقالت فين أير مؤخرا إنه يجب تلقي التطعيم قبل 21 يوما على الأقل من السفر للسماح بسريان كامل لتحصين كاف.

ومنذ نهاية يناير/كانون الثاني، طلبت فين أير اختبارا سلبيا لفيروس كورونا لصعود طائراتها.

المفوضية الأوروبية تقترح

اقترحت المفوضية الأوروبية الإثنين السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أقرّها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل.

وأفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".