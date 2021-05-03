السياحة في زمن الوباء.. فقاعة سفر بين "نيوزيلندا" و"جزر كوك"

مواطنو "نيوزيلندا"، و"جزر كوك" سوف يسمح لهما بالسفر بين البلدين عبر "فقاعة السفر" دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.
وتفتح "جزر كوك" حدودها لأول مرة منذ مارس/آذار 2020، حيث سيتمكن النيوزيلنديون من زيارة الدولة الصغيرة بالمحيط الهادئ اعتبارًا من 17 مايو/أيار الجاري.
وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الإثنين، أن "فقاعة السفر" ستسمح لمواطني "نيوزيلندا"، و"جزر كوك" بالسفر بين البلدين دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.
وقالت أرديرن إن فقاعة السفر "خطوة مهمة" في تعافي البلدين من كوفيد-19، ونتيجة مباشرة لرد الفعل الناجح لكل من "نيوزيلندا" و"جزر كوك" في مواجهة الجائحة.
وقال رئيس وزراء "جزر كوك" "مارك براون" إن الفقاعة كانت نتيجة "التزام صارم" تجاه السلامة والحماية.
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