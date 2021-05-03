"استدعاء واحتجاج".. أول تحرك أوروبي بعد العقوبات الروسية

استدعت الهيئات الأوروبية، الإثنين، السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي عقب قرار موسكو فرض عقوبات على ثمانية مواطنين.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن "السفير الروسي استُدعي ويُفترض أن يستقبله بعد الظهر الأمين العام للمفوضية الأوروبية والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي. سننقل إليه إدانة صارمة ورفضاً لهذا القرار".

والجمعة، لوح الاتحاد الأوروبي، باتخاذ "إجراءات مناسبة" ردا على عقوبات روسية طالت 8 مواطنين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية إنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم ساسولي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، في توتر جديد بين موسكو والغرب.



وفي مارس آذار الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 4 مسؤولين روس كبار على خلفية الضلوع في اعتقال المعارض أليكسي نافالني.

