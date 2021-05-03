مقتل إرهابيين اثنين وامرأة في انفجار مستودع ذخيرة بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة، في انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين شمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن "الانفجار وقع في مستودع تابع لأحد الفصائل الإرهابية ويجري فيه تصنيع قذائف وعبوات مفخخة في منطقة الفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي".



وأوضح أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين وامرأة تسكن بالقرب منه، كما أصيب 6 أشخاص من سكان المخيم بجروح.

ورجح عبد الرحمن أن يكون الانفجار نجم عن ضربة جوية، إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي شنتها.

وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر انفجارات مماثلة، تكون أحياناً ناجمة عن حوادث وأحياناً أخرى عن ضربات جوية.

واليوم، قال المرصد السوري إن اثنين من الفصائل الموالية لتركيا قتلا في هجوم مسلح بريف عفرين شمالي البلاد.

وفي بيانه له، قال المرصد إن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على حاجز لفصيل ضمن "الجيش الوطني" الموالي لتركيا في ناحية شران بريف عفرين، شمال غربي حلب

وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وشردت الملايين وهجرت أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.