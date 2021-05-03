قرارات "صارمة" من الكويت بشأن السفر.. اللقاح في المشهد

أعلنت دولة الكويت اليوم الإثنين، عن عدم السماح للمواطن الكويتي بالسفر ما لم يكن قد حصن من فيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.
وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي، فقد تقرر عدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطن الكويتي ومرافقيه من أقرباء الدرجة الأأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.
وأضافت في بيان على حسابها بموقع تويتر: "يستثني من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة لللتطعيم، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 22 مايو/آيار 2021".
وأكد البيان على الاستمرار في قرار منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد حتى إشعار آخر.
وحددت دولة الكويت شروط التحصين، والتي تتلخص في:
1 ـ الحصول على جرعتين، ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.
2 ـ الحصول على جرعة واحدة من اللقاج ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع.
3 ـ من تعافى من فيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح، ومضى عليها أكثر من أسبوعين.
وتشهد الكويت ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا لم تشهده منذ بداية الجائحة.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15 دقيقة فقط.
واشترط مجلس الوزراء الكويتي الالتزام بالاشتراطات الاحترازية المعمول بها في المساجد.
وأكد المجلس على "ضرورة الاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة، ومنع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس، وغيرها من أنشطة".
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