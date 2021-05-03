أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين.. مكاسب "قوية" لعيار 21

قفزت أسعار الذهب في مصر، منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليقتنص الجرام مكاسب بنحو 5 جنيهات، بدعم قفزة في سعر الأوقية عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان، في حين حافظ البلاديوم على صعوده بعد تجاوزه حاجز الثلاثة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، ربح الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1789.11 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات منتصف الإثنين، إلى 893.75 جنيه، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 782 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670.25 جنيه.

سعر الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 521.25 جنيه، وارتفع جرام الذهب عيار 12 إلى 446.75 جنيه.

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1795 دولارا، وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6256 جنيها.

الأوقية تعزز مكاسبها

وفي وقت سابق اليوم (الساعة 0418 بتوقيت جرينتش)، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليسجل 1773.90 دولار للأوقية. وكان حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة في كل من الصين واليابان. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1773.90 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس "لا يزال وضع الجائحة في اليابان والهند مصدر قلق رئيسي بين المشاركين في عمليات السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفة أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قدم مزيدا من الدعم.

هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبا الأسبوع الماضي. وتقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسجلت الهند اليوم أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى ما يقرب من 20 مليون حالة.

في غضون ذلك، حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في نحو أسبوعين الذي سجله في وقت سابق اليوم مقابل منافسيه.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي تشمل مسح معهد إدارة التوريدات بشأن قطاع الصناعات التحويلية وأرقام الوظائف في أبريل نيسان، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم.