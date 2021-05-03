أكثر من 15 مليار دولار بـ100 يوم.. بايدن يسحق أوباما

أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جمع تبرعات بقيمة 15.4 مليون دولار خلال مئة يوم الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر موقع ذا هيل الأمريكي أن حصيلة هذه التبرعات ارتفعت بعد الخطاب الأول الذي ألقاه بايدن أمام غرفتي الكونجرس الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد على أن جهود الحزب في جمع التبرعات لم تفقد وهجها.



وأشار بيان اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي إلى أن مبالغ التبرعات التي جمعتها خلال مائة يوم تفوق حجم المبالغ التي قدمها المانحون للحزب الديمقراطي خلال الفترة نفسها من الولاية الأولى للرئيس الأسبق باراك أوباما والتي لم تتجاوز آنذاك 427 ألف دولار. كما تفوق حجم التبرعات التي جمعت خلال المائة يوم الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، والتي وصلت حينها إلى 4.7 مليون دولار،

وأشارت اللجنة في بيان أصدرته الأحد إلى أن المعدل اليومي للتبرعات عبر الإنترنت، التي استقبلتها خلال هذه الفترة من ولاية بايدن، بلغت 23 دولاراً للشخص.

وأشارت اللجنة أيضًا إلى زيادة بنسبة 60% في عدد المتبرعين الذين ساهموا في المائة يوم الأولى من إدارة بايدن مقارنةً بأربع سنوات مضت، والتي قال متحدث باسمها إنها "تُظهر مزيدًا من الحماس القوي للرئيس بايدن".

ونقل موقع "أكسيوس"، عن المتحدث باسم اللجنة قوله أن معدل التبرعات اليومي ارتفع بنسبة 700% خلال الليلة التي سبقت خطاب بايدن أمام الكونجرس، مشيراً إلى أن هذه التبرعات قدمها مانحون من الولايات الأميركية الـ50.

وتحدث بايدن في خطابه عن تفاصيل حزم إنفاقية جديدة لدعم العائلات، تتضمن رعاية الأطفال والتعليم وإجازات مدفوعة الأجر، وتمديد بعض المهل الضريبية، والتي ستُموّل إلى حد كبير من خلال زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء الأمريكيين.

وأضاف بايدن: "الآن وبعد 100 يوم فقط، يمكنني أن أقول للأمة: أميركا تمضي قدماً مجدداً، محوّلة الخطر إلى إمكانية، والأزمة إلى فرصة، والانتكاسة إلى قوة. نحن نعمل مرة جديدة، نحلم مرة جديدة، نكتشف مرة جديدة، نقود العالم مرة جديدة".

تأتي الأخبار الخاصة بشأن حصيلة التبرعات التي جمعتها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بعد شهر تقريبًا من قيام الحزب بدعم فريقه المالي، وتوظيف قائمة من الموظفين ذوي الخبرة للمساعدة في دعم اللجنة وهي في طريقها إلى انتخابات التجديد النصفي عام 2022.

أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشهر الماضي أنها جمعت ما يقرب من 17.8 مليون دولار في مارس/ آذار، مما رفع حصيلة جمع التبرعات للربع الأول إلى 44.4 مليون دولار.