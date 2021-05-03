عضوية أوكرانيا في الـ"ناتو" محور قمة الحلف يونيو المقبل

كشف رئيس بولندا أندجي دودا، أن مسألة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "ناتو" ستكون محور القمة المقبلة للحلف في يونيو/حزيران المقبل.

وقال الرئيس دودا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وارسو الإثنين: مناقشة "الناتو" لـ"خارطة الطريق" التي يتوجب على أوكرانيا تنفيذها للحصول على عضوية الحلف، ستتم خلال قمة الحلف في يونيو المقبل.



وأوضح رئيس بولندا أن قمة الناتو ستناقش قضية أمن أوكرانيا على هذا النحو، وفيما يتعلق بأمن أوروبا الوسطى بأكملها.

كما أشار الرئيس دودا إلى أنه يتوقع عقد القمة المقبلة لمجموعة "بوخارست التاسعة"، أي دول وسط أوروبا أعضاء الناتو، في بوخارست في غضون أسبوع، لافتا إلى أن القمة ستبحث القضايا الأمنية في المنطقة وكذلك قضية الوضع في أوكرانيا وبيلاروسيا.

وكانت أمريكا قد أعلنت عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها إلى أوكرانيا الشهر الجاري للتعبير عن الدعم لكييف بعد حشد روسيا قواتها قبل سحبها مؤخرا.

ومؤخرا،أعلنت روسيا أنها صنفت دبلوماسيا أوكرانيًا "كشخص غير مرغوب فيه"، ردا على "أعمال غير ودية" من جانب كييف، وسط تجدد التوترات مع الغرب.

وكانت كييف اتخذت قرار طرده، ردا منها على طرد قنصل أوكراني في سان بطرسبرج (شمال غرب روسيا) كان قد احتُجز فترة وجيزة واتُهم بمحاولة الحصول على معلومات سرية.

يأتي الإجراء الجديد من قبل موسكو في وقت أعلنت روسيا نهاية الأسبوع الماضي انسحاب قواتها التي كانت تجري تدريبات في شبه جزيرة القرم بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأثار نشر تلك القوات مخاوف جدية في كييف والعواصم الغربية التي اتهمت موسكو بالتشجيع على حصول تصعيد حول المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في أوكرانيا.

من جانبها، قالت روسيا إن هذه التدريبات لا تهدد أحدا وأنها جاءت ردا على مناورات حلف شمال الأطلسي المعادية في أوروبا.