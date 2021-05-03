إدانات عربية لاستهداف الحوثي أمن السعودية

أدانت دول عربية محاولة الحوثيين استهداف مدينة نجران السعودية بصاروخ باليستي وطائرتين مفخختين الأحد.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة نجران في المملكة، من خلال صاروخ باليستي وطائرتين مفخختين، اعترضتها قوات التحالف.



وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

بدورها، أدانت الكويت استهداف المناطق المدنية في السعودية من قبل مليشيات الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن استمرار ھذه الھجمات الإرھابیة وتصاعد وتیرتھا وما تشكله من تھدید لأمن المملكة واستقرار المنطقة وتقویض للجھود الدولیة الھادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في الیمن وتحدیھا للمجتمع الدولي وانتھاكھا لقواعد القانون الدولي والانساني یؤكد خطورتھا والحاجة الى تحرك دولي سریع وحاسم لردعھا.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، تدمير طائرتين مفخختين بدون طيار وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة.

وأشار التحالف إلى أنه تم تدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه جازان السعودية.

ولفت التحالف العربي أيضاً في بيان، إلى أنه تم تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران السعودية أيضاً.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمرت في وقت سابق، طائرة بدون طيار مفخخة تم إطلاقها باتجاه المنطقة الجنوبية.