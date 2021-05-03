رقم قياسي للتجارة الإلكترونية في الخليج.. الإمارات والسعودية بالمقدمة

توقعت دبي كوميرسيتي،وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة وأفريقيا وجنوب آسيا إلى 148.5 مليار دولار في العام 2022

وأصدرت دبي كوميرسيتي أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النسخة الثانية من تقرير "حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا نسخة المنتجات الموجهة مباشرة إلى المستهلكين".

وأكدت آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي يأتي ذلك بما ينسجم مع مساعي المنطقة الحرة الرامية لترسيخ مكانتها باعتبارها بوابة لنمو قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة عبر إمارة دبي إلى جانب تعزيز عملية نقل المعرفة من خلال الخبراء والمتخصصين في المنطقة الحرة.

وأضافت لوتاه أن التقرير يقدم صورة شاملة عن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأنشطتها ونموها إلى جانب دراسة تحليلية مفصلة عن توجهات القطاع في 29 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

دول الخليج

وأوضحت أن قطاع التجارة الإلكترونية حقق نموا لافتا خلال أزمة كوفيد-19 حيث شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية بنسبة 214 % في المبيعات الإلكترونية العابرة للحدود بحلول منتصف عام 2020.

وتشير نتائج التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تعادل 2.5 بالمائه من سوق التجارة الإلكترونية العالمي لقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين.

وبينت أن منطقة جنوب آسيا تمثل الحجم الأكبر للسوق الإقليمية الفرعية ، إذ جاءت الهند في المرتبة الأولى من ناحية حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا حيث بلغت قيمة مبيعات القطاع فيها 45.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2019.

وتشير التوقعات للفترة بين عامي 2019-2022 إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد النمو الأسرع في السوق الإقليمية الفرعية لقطاع التجارة الإلكترونية مع تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واللتين تسجلان معدل نمو سنوي مركب يبلغ 39 بالمائه و38 بالمائه على الترتيب.

وقدم التقرير قائمة فريدة تضم أفضل 100 شركة متخصصة بالأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين في التجارة الإلكترونية ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والتي توفر منتجات موجّهة مباشرة إلى المستهلكين ويرتكز التصنيف على عدد الزوار الفريدين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا كما أن أفضل 100 موقع إلكتروني يمثلون 1.94 مليار زائر فريد من هذه المنطقة. وتتخذ معظم هذه الشركات من منطقة الشرق الأوسط مقرا لها ويبلغ عددها 38 شركة بينما بلغ عدد الشركات في أفريقيا 26 شركة و15 شركة في منطقة جنوب آسيا.