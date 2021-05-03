4 إصابات في هجوم لداعش على موقع لمليشيا الحشد بكركوك

هاجم تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين مواقع للجيش العراقي، ومليشيا الحشد الشعبي بمحافظة كركوك شمالي العراق، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر.
وفي قرية البشير بمحافظة كركوك، شن التنظيم الإرهابي هجوما على موقع لمليشيا الحشد، مما أسفر عن إصابة 4 من عناصرها.
وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "مسلحي تنظيم داعش هاجموا مساء اليوم الإثنين، موقع لمليشيا الحشد في قرية البشير بمحافظة كركوك، واستمرت الاشتباكات نحو 30 دقيقة قبيل وصول تعزيزات أمنية، أجبرت عناصر داعش على التراجع والهروب".
كذلك شن التنظيم الإرهابي هجوما على موقع تابع للجيش العراقي في وادي الشاي بقضاء داقوق بمحافظة كركوك.
وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم استهدف قوة من الفرقة التاسعة ضمن الفوج الرابع التابع للجيش العراقي في وادي الشاي، مشيرا إلى أن الهجوم اسفر عن إصابة جنديين اثنين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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