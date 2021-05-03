واشنطن تتحدث عن تهديد "القاعدة" بعد مقتل بن لادن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، إن خطط واشنطن لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لم تتغير.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون" أن خطط بلاده لسحب قواتها من أفغانستان لم تتغير.

وقال جون كيربي،المتحدث باسم " البنتاجون"، إنه :" لقد عبرنا عن قلقنا إزاء الأنشطة البحرية الإيرانية المزعزعة لاستقرار وأمن منطقة الخليج".

وأضاف أن الهدف من وجود قواتنا في العراق هو المساعدة في القضاء على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الهجمات المتكررة على قواتنا في العراق.

وطالب كيربي، الحكومة العراقية بالعمل على وقف الهجمات على قواتنا وتحديد المسؤولين عنها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن تنظيم القاعدة لا يزال مصدر تهديد حتى بعد مرور 10 سنوات على مقتل بن لادن.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن عن بدء انسحاب وصفته بالمنظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية ينفذ استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأمريكية.

ويقود ميلر منذ عام 2018 القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في حربها مع طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى.



وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل 11 من أيلول/ سبتمبر الذي يوافق الذكرى 20 لهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.



والجمعة الماضية 30 أبريل/ نيسان، بدأ الجيش الألماني، انسحابه رسميا من أفغانستان بعد ما يقرب من عشرين عاما على انتشار قواته هناك.