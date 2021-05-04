خرق أمني لمقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

كشفت الشرطة الأمريكية، النقاب عن محاولة خرق أمني لمقر وكالة المخابرات المركزية في لانجلي بولاية فيرجينيا، مشيرة إلى توقيفها شخصا.
وأصدرت الشرطة الأمريكية بيانا جاء فيه، إن هناك حادثة أمنية خارج مقر وكالة المخابرات المركزية في لانجلي بولاية فيرجينيا، والتي يتم التعامل معها من قوة حراسة الوكالة.
وتابع البيان، إن قسم الشرطة التابع له كان يساعد في إدارة حركة المرور خارج مدخل وكالة المخابرات المركزية الرئيسي، عندما حاول شخص اقتحام مبنى الوكالة وأوقفه الحراس.
وقال مسؤول مطلع على الأمر، لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه لم يتم إطلاق أي عيارات نارية لإيقاف الشخص، وقال مصدر آخر، إن ضباط أمن وكالة المخابرات كانوا يتفاوضون مع الشخص الذي ظل في سيارته أو سيارتها.
لاحظ مراسل الشبكة التلفزيونية الأمريكية في واشنطن العاصمة قدرًا كبيرًا من نشاط الشرطة حول البوابات الأمنية لمجمع المقر.
ويتم أخذ الأمن حول وكالة المخابرات على محمل الجد لأنه في عام 1993 ، قتل مواطن باكستاني اثنين من موظفي الوكالة في سيارتهما وجرح ثلاثة آخرين أثناء انتظارهم عند إشارة توقف بالقرب من ذلك المدخل الرئيسي، هرب وظل طليقا لمدة أربع سنوات قبل أن يتم القبض عليه وإعادته للولايات المتحدة وحاكمته وإدانته، تم إعدامه عام 2002.
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