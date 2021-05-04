مصر توقع عقدا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، مساء الإثنين، توقيع عقد مع فرنسا لتوريد 30 طائرة من طراز رافال، على أن يتم تمويل العقد من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.
وقالت الوزارة "وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات".
وفي وقت سابق، كشف موقع استقصائي، أن باريس وافقت على أن تبيع للقاهرة 30 طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، قائلا إن الصفقة قد تتم بحلول الثلاثاء.
وقال مصدر بالحكومة الفرنسية، إن المباحثات مع مصر بشأن صفقة رافال في مرحلة متقدمة للغاية، وإن إعلانا قد يصدر قريبا جدا.
وكانت مصر وفرنسا أبرمتا عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.
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