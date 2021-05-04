كشف استطلاع رأي حديث أن 26% من الأتراك يعجزون عن تلبية احتياجاتهم من المأكل والمسكن.
الاستطلاع أجرته مؤسسة "متربول" التركية للدراسات والأبحاث، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الثلاثاء.
وتم استطلاع الآراء خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وتناول عائدات ونفقات المواطنين، حيث كشفت نتائجه عجز المواطنين عن تلبية الاحتياجات الأساسية.
وذكر 26.6% من المشاركين بالاستطلاع أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما قال 53.6% أنهم قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية فقط كالمأكل والمسكن.
هذا فيما أوضح 17.2% فقط من المشاركين أنهم يقومون بتلبية احتياجاتهم كافة بسهولة دون أي صعوبات.
ويواجه الأتراك مزيدا من الإرهاق الناجم عن زيادة أسعار السلع الرئيسية في السوق المحلية، في وقت تواصل الليرة تسجيل مستويات متدنية.
وأظهر أحدث بيانات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أمس الإثنين، أن التضخم السنوي في السوق المحلية سجل 17.14% خلال أبريل/نيسان الماضي ، بينما سجل على أساس شهري 1.68%، وبنسبة 5.45% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بنسبة 1.2% إلى 8.3456 ليرة لكل دولار، لتصبح الأسوأ أداء اليوم بين نظيراتها.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك "باركليز" إركان إرجوزيل، في تقرير إلى العملاء،: "نتوقع أن تظل أسعار المستهلك عند أو أعلى قليلا من 17% حتى أكتوبر/تشرين الأول".
وارتفعت أسعار المنتجين بـ 35.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغط الأسعار قد يستمر في الأشهر القادمة. ويأتي الصعود الكبير للتضخم الذي يعد الأعلى من عامين وبالتحديد منذ مايو/أيار 2019، بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف التضخم إلى مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتياجات الأساسية.. كابوس جديد يؤرق الأتراك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.