استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بـ3 صواريخ

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسقوط 3 صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، التي تستضيف قوات أمريكية بمحافظة الأنبار غربي العراق.
ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة؛ وقال المصدر الأمني في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت بعد ظهر اليوم، قاعدة عين الأسد التي تقع عند ناحية البغدادي في محافظة الأنبار".
وأضاف المصدر، أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، لافتاً إلى سماع دوي صافرات الإنذار وتحليق مكثف لطائرات أمريكية.
ويأتي هذا الحادث، غداة هجوم استهدف قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية، شمالي العراق، بتسعة صواريخ، أسفر عن وقوع إصابات.
ومنذ أكثر من عام، تتصاعد الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والإمدادات اللوجستية، على الرغم من الإجراءات الآمنة التي تتخذها السلطات العراقية للحد من تلك الاعتداءات.
وتوجه أصابع الاتهام لخلايا نائمة لداعش، ومليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ تلك الهجمات، في إطار أوراق ضغط تستخدمها طهران ضد الولايات المتحدة عبر أذرعها في المنطقة.
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