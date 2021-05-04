برأت محكمة فرنسية، الثلاثاء، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف من تهمة انتهاك قوانين تتعلق بخطاب الكراهية في أواخر عام 2015.
بدأت الواقعة عندما نشرت على تويتر صورا لأعمال وحشية نفذها تنظيم داعش.
ونشرت لوبان 3 صور إحداها للصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي قطع التنظيم رأسه بعد أن شبه مقدم برامج تلفزيونية شهير حزبها بالتنظيم المتشدد.
وقالت لوبان، في وقت سابق، إنها نشرت الصور لإلقاء الضوء على غرابة التشبيه ونفت ارتكاب أي مخالفة، موضحة أن المحاكمة لها دوافع سياسية.
وقال محامو لوبان بعد جلسة النطق بالحكم إن حرية التعبير مكفولة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن لوبان ستكون المنافس الأساسي للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وواجهت لوبان الاتهام بموجب بند في قانون العقوبات يمنع نشر رسائل تنطوي على عنف من شأنها الإضرار بشدة بالكرامة الإنسانية.
وسعى الادعاء لتغريمها خمسة آلاف يورو، في إجراء تأديبي أخف كثيرا من العقوبة القصوى وهي 3 سنوات وغرامة 75 ألف يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "صور داعش".. القضاء الفرنسي يبرئ زعيمة اليمين المتطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.