"الوحيد المسموح له بالسب".. رسالة من رئيس الفلبين لأعضاء حكومته

فوجئ مسؤولو الحكومة الفلبينية بـ"رسالة" مضمونها أن الرئيس رودريجو دوتيرتي فقط هو من يمكنه أن "يسب"، خاصة فيما يخص الشؤون الدبلوماسية.

واعتذر وزير الخارجية الفلبيني عن استخدام "لغة غير لائقة" في حديثه عن الصين بسبب وجود سفن تابعة لها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روك، إن دوتيرتي أمره بإبلاغ أعضاء حكومته بأنهم "ليس لديهم سلطة لاستخدام ألفاظ نابية، لا سيما في مجال الشؤون الدبلوماسية الحساسة".

ونقل روك عن الرئيس القول: "أخبروا باقي (أعضاء) الحكومة، بأنني الوحيد المسموح له بالسب، ولا يتعين على أحد أن يسب، خاصة فيما يخص الشؤون الدبلوماسية".

وفيما بعد تم تداول تقارير عن استخدم وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، لغة أقل من الدبلوماسية، لإخبار الصين بأنها يتعين عليها الخروج من المياه التابعة لبلاده.

رسالة فلبينية جاءت بعد أشهر من توجيه مطالب متكررة لمئات السفن الصينية بمغادرة تلك المناطق البحرية.

وفي تغريدة له الثلاثاء، اعتذر "لوكسين" لوزير الخارجية الصيني وانج يي، عما حدث، ولكنه لم يعتذر للسفير الصيني الذي تتمثل وظيفته في "تلقي الشكاوى والإهانات".