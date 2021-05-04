جي باور تحقن بي إم دبليو M2 COMPETITION بقوة خارقة

تعديلات مهمة أدخلتها شركة جي باور على أحدث سيارات بي إم دبليو، M2 Competition الكوبيه، لرفع معدلات أدائها.
وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها G2M Limited Edition المعدلة يقتصر إنتاجها على 25 نسخة فقط.
وقالت إنها قامت بزيادة قوة السيارة من 410 أحصنة/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 550 حصانا/700 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الجديدة تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 300 كلم/س.
وتتميز النسخة المعدلة من خلال التوقيعات الجذابة باسم النسخة والملصقات الداخلية والمقود المطعم بأسطح من ألياف الكربون مع العجلات المسبوكة.
وتحالفت شركتا فورد وبي إم دبليو لقيادة جولة تمويلية بـ 130 مليون دولار، للاستثمار في "سوليد بور".
"سوليد باور"، وهو مصنع للبطاريات الصلبة المستخدمة في السيارات الكهربائية.
وتسعى الشركتان إلى إيجاد بطاريات بكفاءة عالية وبأسعار معقولة لتخفيض تكاليف صناعة السيارات الكهربائية.
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