الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل محاولة اختراق وكالة الاستخبارات

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا مسلحا أصيب برصاص عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد محاولته دخول مقر وكالة الاستخبارات المركزية.

ولم يتمكن هذا الشخص - مجهول الهوية - من المرور من باب الدخول الأول المؤدي إلى المجمع الواسع لوكالة "CIA" بالقرب من واشنطن.



وحاول أفراد الأمن فيما بعد التفاوض معه لعدة ساعات لإقناعه بالاستسلام.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، إن الشخص "خرج من سيارته ومعه سلاح واعتقلته سلطات إنفاذ القانون"، مضيفا أنه "أصيب ونقل إلى المستشفى".

في وقت سابق، قال متحدث باسم "CIA" إن الوكالة كانت على علم بالوضع خارج محيط المجمع، على بعد عدة مئات من الأمتار من المبنى الرئيسي.

وأضاف البيان: "مجمعنا ما زال مؤمنا وضباط الأمن لدينا هم موظفو الوكالة الوحيدون المعنيون مباشرة بالأمر".

وتم تعزيز الأمن في السنوات الأخيرة في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي بولاية فيرجينيا بالقرب من طريق مزدحم.