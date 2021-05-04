بايدن "يأمل" لقاء بوتين في يونيو

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تطلعه إلى إمكانية لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى أوروبا في يونيو/حزيران المقبل.
وقال بايدن ردا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين:"هذا ما آمل به وأتوقعه"، مضيفا "نعمل على هذا الأمر".
ولا يزال موعد القمة الأولى المزمعة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي مجهولا.
فبعد أن راجت تقارير مؤخرا عن تحديد شهر يونيو/حزيران المقبل، موعدا لقمة الزعيمين، عاد الكرملين، ليعلن أنه لم يتم الاتفاق بعد على تاريخ ومكان اللقاء.
وقال الكرملين إن روسيا والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على موعد ومكان عقد اجتماع القمة بين الرئيسين، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين النظر في كثير من العوامل قبل التوصل إلى اتفاق.
والأسبوع الماضي، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أحد مساعدي الكرملين قوله إن الاجتماع قد يعقد في يونيو، وهو ما نفته موسكو قطعيا اليوم.
وقبل أسبوع واحد بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الروسي، هاتفيا، احتمالية عقد قمة رئاسية بين بوتين وبايدن.
ولا تزال عقبة العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرا على موسكو، والأزمة الأوكرانية تقف حائلا أمام هذه القمة.
وفي هذا الصدد أبلغ مستشار الأمن القومي الروسي نظيره الأمريكي في اتصال، الأسبوع الماضي، أن العقوبات الغربية ضد موسكو "غير مبررة".
واحتاج أول لقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبوتين إلى ما يقارب سنة من ولاية الرئيس الجمهوري، حيث التقى الزعيمان في يوليو/تموز 2017، على هامش قمة العشرين بألمانيا.
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