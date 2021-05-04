رسميا ولأول مرة.. "الصحة العالمية" تجيز لقاح سينوفارم ضد كورونا

أصدرت الصحة العالمية قرارا بالموافقة على استخدام لقاح سينوفارم الصيني في حالات الطوارئ ضد كوفيد – 19.

وتعد هذه الموافقة هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى "قائمة استخدام الطوارئ" لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدي إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.



وقالت المنظمة في تقريرها، الثلاثاء، حول فعالية اللقاح بشأن البالغين (من 18 إلى 59 عاما): "نحن على ثقة تامة من أن جرعتين من لقاح سينوفارم فعالان في الوقاية من كوفيد-19"، مشيرة إلى مستوى عالي من الثقة في اللقاح.

وقالت المنظمة في بيانها إنّ فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ فاعلية اللقاح في الأفراد فوق سن 18 عاما بلغت 90% فيما بلغت في الأفراد فوق سن 60 عاما 91%.

وأشار التقرير إلى أن من بين 1.1 مليون جرعة جرى توزيعها في الصين، عانى 74 شخصا من أعراض بسيطة مرتبطة بالتطعيم وكانت أكثرها شيوعًا هي الشعور بالدوار والصداع، والإرهاق والغثيان، والحمى، والتقيؤ في حالات محدودة للغاية.

يعد اللقاح الصيني اللقاح الخامس المضاد لفيروس كورونا الذي يحصل حتى اليوم على هذه الإجازة من المنظمة الأممية. والثاني خلال هذا الأسبوع بعد حصول عقار موديرنا الأمريكي على الإجازة.