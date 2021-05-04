جونسون ومودي.. اتفاق على "قفزة نوعية" في علاقات الهند وبريطانيا

تعهدت بريطانيا والهند بـ"قفزة نوعية" في علاقتهما عقب اجتماع افتراضي بين رئيسي وزراء البلدين بوريس جونسون وناريندرا مودي الثلاثاء.
وقالت لندن ونيودلهي إنهما تهدفان إلى مضاعفة تجارتهما بحلول عام 2030.
قال جونسون، في بيان بريطاني صادر عقب الاجتماع، إن "حقبة جديدة" بدأت مع أكبر ديمقراطية في العالم وإن بريطانيا ستواصل دعم الهند وهي تكافح جائحة فيروس كورونا.
وأعلن أن لندن سترسل معدات طوارئ وأكسجين لمساعدة الهند في التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
يأتي اجتماع جونسون- مودي في الوقت الذي تحاول فيه بريطانيا تعزيز التحالفات الدبلوماسية والاقتصادية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي وبينما تستعد لاستضافة قمة مجموعة السبع في حزيران/يونيو.
وأعلنت بريطانيا عن توقع مليار جنيه استرليني (4ر1 مليار دولار) من التجارة الإضافية مع الهند على مدى فترة زمنية غير محددة ، والتي قالت إنها ستخلق 6500 وظيفة بريطانية.
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