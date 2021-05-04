أغلى 6 حالات طلاق في التاريخ.. ميليندا وجيتس على العرش

لم يكن الإعلان عن طلاق الملياردير الأمريكي بيل جيتس وميليندا، مجرد حدث عابر، بل سيمثل علامة فارقة في تاريخ أثرياء العالم.

بعد الطلاق، لن تظل ثروة جيتس كما هي، وبالتالي سيفقد لقب رابع أغنى أغنياء العالم، بعد حصول طليقته ميليندا على جزء من ثروته.



والسؤال، كيف سيتم تقسيم الثروة بعد الطلاق، وما هي القوانين المنظمة لذلك؟

لم يشر بيان طلاق جيتس وميليندا الذي نشر على موقع تويتر، لأي معلومات حول الخطط المالية، حيث تبلغ ثورة جيتس نحو 130.5 مليار دولار وفقا لمؤشر بلومبرج.

وفي نفس الوقت أعلنا عن أنهما سيواصلان أعمالهما الخيرية معا، في مؤسسة بيل وميليندا جيتس

تقسيم الثروة

الكثير من الأطروحات والتساؤلات دارت خلال الساعات الماضية، لكن أبرز ما طرح هو أن تقسيم الثروة سيتم مثلما حدث في طلاق الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، وزوجته السابقة ماكينزي سكوت.

حيث حصلت ماكينزي على ربع حصة بيزوس في شركة أمازون العملاقة، نحو 35 مليار دولار، وتبلغ ثروتها اليوم نحو 59.6 مليار دولار.

وفي حال تكرار نفس الأمر، فإن ميليندا ستحصل على تسوية طلاق قد تصل إلى نحو 56.25 مليار دولار، وهو ما سيجعلها أكبر تسوية طلاق في التاريخ.

الزواج الذي استمر لنحو 27 عاما بين جيتس وميليندا، سيخلف حالة كبيرة من الجدل، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن وجود اتفاقية قبل الزواج.

وهو ما يرجح أن تقسيم الثروة سيتم وفقا لقوانين ولاية واشنطن الأمريكية التي تقيم بها عائلة جيتس.

قوانين واشنطن

وتنص قوانين الطلاق في ولاية واشنطن، على "نظام الملكية المجتمعية للأصول"، أي أنه سيتم تقسيم الأموال التي حصل عليها الطرفان أثناء الزواج بالتساوي، في حالة الطلاق، إذا لم يكن هناك أي اتفاق سابق، أيضا، يمكن للطرفين تقسيم الثروة مناصفة، وفقا لمجلة "فوربس".

طلاق ميليندا وجيتس، ليس الأول ولن يكون الأخير في نادي المليارديرات، فقد سبقه 5 حالات حصلت فيها الزوجة المطلقة على ثروة هائلة، لكن التوقعات تشير إلى أن طلاق جيتس وميليندا سيكون الأغلى في التاريخ.

بيزوس وماكينزي

يحتل طلاق الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وماكينزي سكوت، قمة تسويات الطلاق في التاريخ حتى الآن، بقيمة 35 مليار دولار، حصلت عليها ماكينزي عند الطلاق.

وتمثل هذه القيمة، نحو 4% من أسهم شركة أمازون، عند إجراء تسوية الطلاق في أبريل/نيسان 2019.

بعد الطلاق أصبحت ماكينزي ثالث أغنى إمرأة، وقد ارتفعت قيمة حصتها بشكل كبير مع ارتفاع سهم أمازون بنحو 75٪.

2- بيل وسو جروس

في المرتبة الثانية من تسويات الطلاق، جاء بيل جروس مؤسس شركة Pimco وزوجته سو جروس.

تقدمت سو بطلب الطلاق في عام 2016 من زوجها، وخرجت بعد عام بثروة تبلغ 1.3 مليار دولار.

بعد تسوية الطلاق، فقد بيل مكانته في قائمة فوربس 400 في عام 2018 بعد 14 عامًا متتالية من وجوده في القائمة.



3- ستيف وإيلين وين

في المرتبة الثالثة من تسويات طلاق الأثرياء، حل ستيف وإيلين وين، مؤسسا شركة Wynn Resorts العملاقة لنوادي الترفيه.

حصلت إلين على تسوية الطلاق إلين، قدرت بنحو 850 مليون دولار، في عام 2010.

تبلغ ثروة إيلين الآن نحو 2.3 مليار دولار.



4- هارولد هام وسو آن أرنال

بعد 26 عاما من الزواج، أنهى قطب النفط هارولد في عام 2015 زواجه من سو آن، من دون اتفاقية ما قبل الزواج.

حصلت الزوجة عل تسوية طلاق وقتها بلغت نحو 975 مليون دولار.

5- روي إي وباتريشيا ديزني

بعد 52 عاما من الزواج، انفصل روي عن زوجته باتريشيا ديزني في عام 2007، وحصلت الزوجة على تسوية بلغت 600 مليون دولار.

بلغت ثروة روي، ابن شقيق والت ديزني، نحو 1.3 مليار دولار في ذلك الوقت.

كان من أهم أعضاء قائمة فوربس 400 في السابق، لكنه فقد نحو نصف ثروته في هذا الانفصال، وخرج من القائمة في عام 2008.