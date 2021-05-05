العلاقات الثنائية محور اتصال هاتفي بين العاهل السعودي وأردوغان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجرى خلال الاتصال، بحسب لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقدم الرئيس التركي التهنئة للعاهل السعودي بقرب قدوم عيد الفطر المبارك. من جانبه، عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

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