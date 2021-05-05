مليارديرات العملات المشفرة.. قصص صعود في سوق الحيتان

مساحة كبيرة احتلتها العملات المشفرة، في ظل المكاسب التي تحققها مؤخرا، هذه السوق الضخمة يقف خلفها العديد من المليارديرات.

قفزت ثروات اللاعبين الرئيسيين في سوق العملات المشفرة المعروفة باسم "سوق الحيتان"، بعد وصول العملات المشفرة لمستويات غير مسبوقة.

ووصل 12 مليارديرًا من قطاع العملات المشفرة إلى قائمة "فوربس" السنوية للمليارديرات، مقابل 4 فقط في العام الماضي.

وتجاوزت سيدة العملات المشفرة "بيتكوين"، حاجز 60 ألف دولار لكل عملة في مارس/آذار الماضي، كما شهدت باقي العملات المشفرة مكاسب مماثلة، مما دفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار.

بريان أرمسترونج

وحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية السنوية، احتل "بريان أرمسترونج"، المرتبة الأولى كأغنى مليارديرات العملات المشفرة في قائمة فوربس للمليارديرات.

وتقدر ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "Coinbase Global"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بـ10 مليارات دولار، مقارنة بمليار دولار فقط في العام الماضي.

سام بانكمان فرايد

ويأتي في المرتبة الثانية، سام بانكمان فرايد، بثروة تقدر بنحو 8.7 مليار دولار، والذي يدير أصولًا بقيمة 2.5 مليار دولار في "Alameda Research"، وهي شركة تداول العملات المشفرة التي أسسها في عام 2017.

فيتاليك بوترين

فيما أصبح "فيتاليك بوترين" الشريك المؤسس لمنصة "إثيريوم"، أصغر ملياردير في قطاع العملات المشفرة، بعمر 27 عامًا.

وقاد بوتيرين، عملية إطلاق منصة "إيثريوم"، في عام 2015، أصغر ملياردير في قطاع العملات المشفرة في العالم، بعد تجاوز عملة "إيثريوم" حاجز الـ3 آلاف دولار لأول مرة في وقت مبكر من صباح الإثنين الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 325% منذ بداية هذا العام.

وتحتوي محفظة "إيثريوم" الخاصة ببوتيرين، والتي كشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2018 على 333520 "إيثريوم"، أي نحو 1.09 مليار دولار عند حسابها بسعر العملة الحالي عند 3278 دولارًا.

العملة "إيثريوم"

وتبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة"إيثريوم"، نحو 376 مليار دولار، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد عملة البيتكوين التي تبلغ قيمتها السوقية 1.08 تريليون دولار.

وارتفعت قيمة "إيثريوم" منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد شعبية تطبيقات التمويل اللامركزي التي تهدف إلى استبدال الوسطاء الماليين التقليديين مثل البنوك وشركات التأمين.

وفي الأسبوع الماضي، تبرع بوترين بحوالي 600 ألف دولار في شكل رموز "إيثريوم" لصندوق إغاثة "كوفيد-19" للهند.