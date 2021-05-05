موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. "أوبر" تنافس" تسلا"و أزمة "شواحن"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت "أوبر"، الثلاثاء، عن تحالف مع "شركة "أرايفل" البريطانية الناشئة لتصنيع سيارة كهربائية لحساب المجموعة الأمريكية.

يبدو أن التحول للسيارات الكهربائية لن يتم بشكل كامل خلال سنوات قليلة، في ظل العديد من المعوقات التي تقف حائلا أمام ذلك.

أطلقت فولكسفاجن سيارتها الكهربائية ID4 GTX الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، بسعر يبدأ من 50 ألفا و415 يورو.

أجرت شركة برابوس تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة مرسيدس الفئة S الفارهة زادت معها قوة السيارة الألمانية إلى 500 حصان.

تحالفت شركتا فورد وبي إم دبليو لقيادة جولة تمويلية بـ 130 مليون دولار، للاستثمار في "سوليد بور".

عند الرغبة بتغيير العجلات السيارات يجب اتباع عدد من النصائح والإرشادات المفيدة، التي تساعد أصحاب السيارات بذلك دون تعريض أنفسهم للخطر.

يغزو الدفع الكهربائي حاليا موديلات الفان والسيارات الخدمية، التي تتميز بمساحات كبيرة في الداخل لنقل الأشخاص أو الأمتعة وأغراض الشحن.

تعديلات مهمة أدخلتها شركة جي باور على أحدث سيارات بي إم دبليو، M2 Competition الكوبيه، لرفع معدلات أدائها.

