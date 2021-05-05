"عدوان إسرائيلي" يستهدف مواقع باللاذقية وحماة في سوريا

دوت عدة انفجارات، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في مواقع باللاذقية وحماة، كشفت وسائل إعلام سورية عن أنه ناجم عن "قصف إسرائيلي"، وأسفر عن مقتل شخص.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وتابعت، أن القصف الإسرائيلي استهدف مستودعًا مدنيًا للمواد البلاستيكية بميناء اللاذقية.

ونقلت الوكالة عن فوج إطفاء اللاذقية قوله، إنه تم إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

ومن جانبها، قالت قناة "الإخبارية" السورية، إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء استهداف موقع مدني في ريف اللاذقية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية.