سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5 مايو 2021.. تراجع طفيف

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 5 مايو 2021، قرشا واحدا، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية.

وظل سعر الدولار مستقرا، خلال 3 أسابيع الماضية، مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

سعر الدولار في مصر

وانخفض متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري، قرشا واحدا، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا سجل متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 5 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري للتنمية، والاستثمار العربي، الأهلي الكويتي، ومصر إيران للتنمية.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في 18 بنكا، أهمها القاهرة، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، قرشا واحدا إلي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أزمة "إيفر جيفن" تتعقد

رفضت محكمة مصرية، الثلاثاء، طعنا على احتجاز سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في قناة السويس.

وقضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برفض التظلم المقام من ملاك السفينة "إيفر جيفن"، لإلغاء الأمر القضائي الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظي على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.

وأوضحت المحكمة في بيان لها الثلاثاء، أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

كما قضت بمنع السفينة من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.

وجنحت السفينة 6 أيام في مارس/آذار الماضي في عرض القناة، مما تسبب في تعطيل الملاحة في الاتجاهين.

والسفينة محتجزة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ ذلك الحين، وسط نزاع حول التعويضات عن الحادث.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلي نحو 18.75 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، أمس.

فيما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، أمس.