مايكروسوفت تزيل "أدوبي فلاش" من "ويندوز 10".. لماذا؟

أعلنت مايكروسوفت إزالة النسخة المتوفرة من برنامج Adobe Flash من على برامج التشغيل Windows 10 بداية من يوليو المقبل.

وكانت شركة أدوبي نفسها المطورة لبرنامج تشغيل مقاطع الفيديو الشهير ، قد أعلنت عن توقفها لإصدار أي نسخ جديدة منه، في العام الماضي.

وستبدأ عملية إزالة برنامج "أدوبي فلاش" من كافة برنامج التشغيل Windows 10، مع عملية تحديث مايو الجاري، لنسخته الأحدث 21H1.

وسيشمل التحديث أيضا، نسخ أقدم من برنامج تشغيل Windows 8.1 و Windows Server 2012 و Windows Embedded 8 Standard، بحسب "ذا فيرج".

20 عاما

وفي عام 2020 الماضي، قررت شركة "أدوبي سيستمز" المنتجة لبرامج الجرافيكس المتطورة التوقف نهائيا عن إصدار مشغل مقاطع الفيديو الشهير "فلاش بلاير".



وذلك بحسب ما أفاد موقع "بي بي سي" في تقرير سابق، فإن شركة "أدوبي" قضت على "فلاش بلاير" بشكل نهائي العام الماضي، وذلك بعد 20 عاما من طرحه للمرة الأولى.

ما هو تطبيق "فلاش بلاير"؟

ويعد تطبيق "فلاش بلاير" أحد أكثر التطبيقات شيوعا حول العالم المستخدمة في تشغيل مقاطع الفيديو وألعاب الفيديو طوال الـ20 عاما الماضية، وفي الوقت نفسه جذب التطبيق العديد من الانتقادات بسبب الهفوات المتكررة في شفراته التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في تعرض العديد من أجهزة الحاسوب للاختراق، لعثور قراصنة التقنيات على العديد من الثغرات من خلاله لاختراق الأجهزة.

تحذيرات وقرار متأخر

حتى أن الراحل ستيف جوبز مؤسس شركة أبل كان أحد أكبر منتقدي تطبيق "فلاش بلاير"، حيث سبق له أن كتب في مقال عن الأخطار التي تتعرض لها الأجهزة بسبب الثغرات القاتلة في هذا البرنامج.

ونقل "موقع بي بي سي" تصريحات رسمية لرئيس تطوير شركة أدوبي قال فيها إن الشركة اتخذت قرارا نهائيا بوقف تصنيع برامج فلاش بشكل نهائي؛ مراعاةً لمصلحة جميع الشركات التقنية الأخرى ولما تتعرض له برمجيات الشركات الأخرى من تلفيات لوجود هذا التطبيق، وإنه مع نهاية عام 2020 سيختفي هذا التطبيق بنسبة 90% من الأجهزة حول العالم.