النبي يحيى عليه السلام هو من بُشر بالنبوة قبل ولادته.
وقال تعالى: "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَة طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾. (سورة آل عمران 38/39).
و “يحيى” هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ظهرت آية الله وقدرته فيه حين خلقه، ولد استجابة لدعاء أبيه زكريا، حيث كان شيخاً كبيراً، وأمه عاقرا، بعدما دعا ربه دعاء خفيا أن يرزقه الله الذرية الصالحة، يقول تعالى: “فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين”. سورة الأنبياء الآية 90).
وقال سبحانه “يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا” (سورة مريم الآية 7).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من هو النبي الذي بُشر بالنبوة قبل ولادته؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.