من هو النبي الذي بُشر بالنبوة قبل ولادته؟

‎النبي يحيى عليه السلام هو من بُشر بالنبوة قبل ولادته.

‎ وقال تعالى: "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَة طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾. (سورة آل عمران 38/39).



و “يحيى” هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ظهرت آية الله وقدرته فيه حين خلقه، ولد استجابة لدعاء أبيه زكريا، حيث كان شيخاً كبيراً، وأمه عاقرا، بعدما دعا ربه دعاء خفيا أن يرزقه الله الذرية الصالحة، يقول تعالى: “فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين”. سورة الأنبياء الآية 90).

وقال سبحانه “يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا” (سورة مريم الآية 7).



