تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 5 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 5 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتستقر أسعار العملات العربية، والأجنبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، مع تراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.16 جنيه في 4 بنوك، عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.155 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

تركيا "المستهلكة" تطلب ود مصر

منذ قرابة شهرين، بدأت الأصوات الرسمية والإعلامية في تركيا تكثف المحتوى الإيجابي تجاه مصر بعد قطيعة سياسية وفتور اقتصادي منذ 2013.

آخر هذه التصريحات، ما قاله وزير التجارة التركي محمد موش، الإثنين، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر.

وقال موش في مناسبة لإعلان أرقام تجارية شهرية في أنقرة: "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر، نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة".

ورغم الخلافات، تقول أنقرة إن القاهرة لا تزال أكبر شريك تجاري أفريقي لها، إذ بلغت قيمة التجارة 4.86 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012، وهو العام الذي سبق الإطاحة بحليف تركيا محمد مرسي.

ويبدأ وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، زيارة رسمية إلى القاهرة هذا الأسبوع، لبحث عودة العلاقات بين البلدين اللذين دعما طرفين متنافسين في الصراع الليبي، لكن الحاجة الاقتصادية قد تعيد تركيا إلى مصر.



وتضرر الاقتصاد التركي بعد قطع العلاقات مع مصر، وهي السوق التي تحصي أكثر من 100 مليون مستهلك، وآلاف رجال الأعمال، وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية، التي تبحث أنقرة عن تعزيز نفوذها فيها.

الدولار واليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، قرشا واحدا، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلي نحو 18.75 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، أمس.

فيما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، أمس.