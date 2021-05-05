صور مذهلة لـ"مقام إبراهيم" بأحدث التقنيات

وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بتقنية "فوكس ستاك بانوراما".

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عددًا من الصور التي تظهر جمالية المقام في صور رائعة ولقطات جميلة.

وأشارت في تغريداتها إلى أن مقام سيدنا إبراهيم، عليه السلام، هو ياقوتة من ياقوت الجنة، كما قال نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب).

وأوضحت أن عملية التصوير كانت لمدة 7 ساعات بعدد صور 1050 "فوكس ستاك بانوراما"، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميجا بيكسل، ومدة المعالجة كانت أكثر من 50 ساعة عمل.





معلومات عن مقام سيدنا إبراهيم

الموقع

أمام باب الكعبة على بعد 10- 11 مترا من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.



الحجر الأثري

قام عليه إبراهيم، عليه السلام، عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع البناء.

الشكل

مربع وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم، عليه السلام، حفرتان على شكل بيضاوي.





اللون

بين البياض والسواد والصفرة.

الحجم

عرضه وطوله وارتفاعه 50 سم.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين نشرت قبل يومين صورًا للحجر الأسود بتقنية "فوكس ستاك بانوراما"، وذكرت أن تقنية "فوكس ستاك بانوراما" يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة للحجر الأسود.



