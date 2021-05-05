سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 5 مايو 2021

استقر متوسط سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، 5 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق السوداء.

وانتعشت تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" مرة أخرى، خلال الأيام الماضية، بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.

سعر الدولار في السودان

وظل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند نحو 396.62 جنيه للشراء، و 398.60 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" عند نحو 400 جنيه، حسب وسائل إعلام محلية.



وطبق السودان، تعويم جزئيا للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، تم بمقتضاه تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية إن الحكومة الانتقالية أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

عودة قوية لأسواق المال العالمية

يأمل السودان العودة سريعا وبشكل كامل إلى فلك التعاملات المالية العابرة للحدود، كما يسعى لاستقطاب تدفقات النقد الأجنبي.

يأتي ذلك، بعد أشهر على إعلان واشنطن بشكل رسمي شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبدأ وفد من الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، برئاسة السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ زيارة للخرطوم.

وقال كونز، خلال لقاء الوفد مع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الزيارة للتعبير عن دعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأضاف، الزيارة تأتي كذلك، لمتابعة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية، سنقوم بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

وقال السيناتور كريستوفر كونز، إن اللقاء مع وزير المالية السوداني بحث قنوات يمكن اتباعها من خلالها إعادة السودان إلى فلك المال العالمي بشكل سريع عبر اتخاذ قرارات لتذليل العقبات لا سيما الاستقطاب المالي.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 477.49 جنيه للشراء، و 479.88 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي، في السوق السوداء، مستقرا عند نحو 472 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، نحو 550.40 جنيه للشراء، و 553.15 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما بقي متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مستقرا عند نحو 542 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، عند نحو 105.76 جنيه للشراء، و 106.29 جنيه للبيع.

فيما سجلت متوسط العملة السعودية، نحو 104 جنيهات.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، مستقرا عند نحو 107.98 جنيه للشراء، و 108.52 جنيه للبيع.

فيما سجلت العملة الإماراتية، لدى السوق السوداء نحو 106 جنيهات، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، نحو 1310.28 جنيه للشراء، و1316.83 جنيه للبيع.