قمة مجموعة السبع.. كورونا "يعزل" الوفد الهندي

إصابة عضوين من الوفد الهندي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفيروس كورونا المستجد، أجبرته على عزلة ذاتية تحسبا لحالات عدوى.

الحكومة البريطانية قالت، اليوم الأربعاء، إن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في القمة المنعقدة بالعاصمة لندن، عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بالوباء.

وقال مسؤول بريطاني إن "اثنين من أعضاء الوفد جاءت نتائج فحوصهما إيجابية لذلك يعزل الوفد بكامله نفسه الآن".

وأضاف المسؤول: "أمكن عقد القمة بعد فرض مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا منها الفحص اليومي لجميع الوفود".

من جانبه، قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار، إنه علم أنه خالط حالات إصابة محتملة بفيروس كورونا أثناء تواجده في لندن للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموع السبع.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "أُبلغت مساء الأمس بتعرّضي لحالات إصابة بكوفيد. من باب الحذر الشديد ومن باب مراعاة الآخرين، قررت عقد لقاءاتي افتراضيا. سيكون الحال كذلك في اجتماعات مجموعة السبع اليوم أيضا".

ومن المحتمل أن يعرقل تفشي الفيروس الاجتماع الحضوري الذي تستضيفه بريطانيا ويستمر يومين، وذلك رغم تأكيد الوفد البريطاني اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

واليوم، ناقش وزراء خارجية مجموعة الدول السبع لقاحات كورونا في وقت تواجه فيه دولهم ضغوطا متزايدة بشأن مشاركة مخزوناتها وخبراتها مع الدول الأفقر.

ويختتم وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة أيام من محادثات يرى مراقبون أنها قد تحدد أجندة قمة قادة مجموعة الدول السبع الشهر المقبل في كورنوول بجنوب إنكلترا.