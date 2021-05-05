دبي تسضيف قمة عالمية لليخوت الفاخرة.. نزهة الأثرياء البحرية

تستضيف دبي يومي 8 و 9 ديسمبر المقبل النسخة التالية من القمة العالمية لليخوت الفاخرة.

وسيتم عقد القمة على متن الفندق العائم "كوين إليزابيث 2" تحت رعاية شركة مراسي "بي أند أو" التابعة لموانئ دبي العالمية وبمبادرة من شركة "فابيولاس لليخوت" الشريك المنظم.

وستضم القمة لهذا العام عددًا من الجهات القيادية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة من بينهم كبار مطوري وصنَاع اليخوت الفاخرة حول العالم ونخبة من الخبراء والمهتمين بالقطاع.

وسيتم تسليط الضوء على أثر تطوير مراسي اليخوت الفاخرة على نمط الحياة وقطاع السياحة إضافة إلى استعراض التغيرات والتوجهات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وقال حمزة مصطفى المدير التنفيذي للعمليات في مراسي "بي آند أو" إن القمة العالمية لليخوت الفاخرة تعد حدثًا يترقبه جميع المهتمون بالقطاع في دولة الإمارات وحول العالم.

وأعرب عن سعادته بالإعلان عن دورة عام 2021 التي ستعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لليخوت الفاخرة.

وأضاف أنه وفقًا لتقرير سوق صناعة اليخوت العالمي عام 2020 من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العالمية لصناعة اليخوت لتصل إلى 84.7 مليار دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي قدره 4.1 في المائة عامًا بعد عام.

وتابع"بتقييم هذه الأرقام توقع أن تنعكس نتائجها على صناعة اليخوت الفاخرة أيضًا"

وقال إن القمة العالمية ستساعد في الاستفادة من هذا النمو وتوظيفه من خلال تثقيف وإعلام القطاع بأحدث التطورات ومناقشة التحديات والعقبات لاسيما ما يتعلق بجائحة كوفيد-19."

من جانبه أوضح القبطان توني كرابي المدير التنفيذي لشركة فابيولاس لليخوت أن هذه القمة الهامة سيتم تنظيمها في وقت مثالي يسمح لها بالمضي قدمًا بأمان للنهوض بقطاع اليخوت الفاخرة.

وستشمل أجندة القمة التي تستمر يومين جلسات توعوية وورش عمل وفرص للتواصل بين جميع الحاضرين. وسيتم الإعلان عن جدول الأعمال التفصيلي على الموقع الرسمي للقمة قريبًا.