خشية كورونا.. إلغاء مؤتمر ميونخ للأمن

قررت إدارة مؤتمر ميونخ للأمن؛ أهم تجمع أمني في العالم، إلغاء جلسات المؤتمر التي كانت مقررة خلال الشهرين المقبلين، خشية "كورونا".

وقال المتحدث باسم المؤتمر، كريستيان ثيلز في تصريحات صحفية تابعتها "دوت الخليج الإخبارية": "الخطر كبير للغاية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بكيفية تطور وضعية كورونا".

وتابع "لا يمكن عقد المؤتمر بمشاركة فعلية من مقره المعتاد" كما كان مقررا في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز المقبلين.

وكانت إدارة المؤتمر أرسلت في وقت سابق طلبا رسميا لفندق "بايرنشه هوف"؛ المقر المعتاد للمؤتمر، لعقد جلسات المؤتمر بمشاركة رؤساء الدول والحكومات بحضور شخصي، لكن تطور وضع الجائحة في ألمانيا أوقف الإجراءات.

وكان مؤتمر ميونخ عقد جلسة واحدة استثنائية افتراضية يوم الجمعة 19 فبراير/شباط الماضي، على أمل عقد المؤتمر الفعلى على مدار يومين في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

ويملك مؤتمر ميونخ، أهم مؤتمر أمني في العالم، تاريخا كبيرا يمتد لخمسين عاما، حيث تأسس عام 1963 بواسطة الباحث الألماني إيوالد فون كلايست، ومر بعدة مراحل تحول خلالها من مؤتمر لقضايا الدفاع فقط، ليكون ملتقى للسياسيين والدبلوماسيين ومنصة للقاءات الدبلوماسية السرية.

وتجري وقائع المؤتمر الذي يجذب أهم القادة والخبراء على الساحة السياسية، في شهر فبراير/شباط من كل عام، لكن المؤتمر تأجل إلى صيف العام الجاري بسبب كورونا، قبل أن يتم إلغاؤه اليوم.