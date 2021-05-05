الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الأربعاء، زعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد بتشكيل الحكومة.

وبحسب القانون فإن أمام لابيد 28 يوما لإتمام هذه المهمة بالحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.



وقال ريفلين في كلمة تابعتها "دوت الخليج الإخبارية: "بناءً على التوصيات التي تلقيتها من أحزاب الكنيست، وبحكم سلطتي، ووفقًا للمادة 7 من القانون الأساسي الحكومة، لقد تحدثت للتو مع عضو الكنيست يائير لابيد، وأبلغته أنني أمنحه تفويضًا بتشكيل الحكومة".

وأشار الى أن "الاعتبار الرئيسي الذي يجب على الرؤساء الإسرائيليين مراعاته عند تحديد من سيكلفون بمهمة تشكيل الحكومة هو من لديه الفرصة الأكبر لتشكيل حكومة، والتي ستكسب ثقة الكنيست الجديد:

وتابع: "صورة الموصين تظهر بوضوح أن عضو الكنيست يائير لابيد لديه خيار تشكيل حكومة تفوز بثقة الكنيست، رغم أن الصعوبات كثيرة".

ورفض ريفلين إعادة التفويض إلى الكنيست لاختيار أحد المرشحين لتشكيل الحكومة.

وقال: في ظل هذه الظروف، فإن إعادة التفويض إلى الكنيست هو خطيئة ضد القانون، ويمكن أن تقودنا إلى انتخابات خامسة، دون الاستفادة من كل فرصة لتشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استنفد مساء أمس 28 يوما دون التمكن من تشكيل حكومة..