ولي عهد أبوظبي يبحث مع ولي عهد السعودية العلاقات وتطورات المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان..بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك".

وتابع: "وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".







كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية المتجذرة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين وجوانب التعاون الإستراتيجي الشامل والتنسيق المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين المتبادلة وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار.

إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا التهاني بشهر رمضان المبارك.

وأعربا عن تمنياتهما للبلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والرخاء والرفعة ولشعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع السلام والاستقرار والازدهار وأن يرفع الله تعالى الوباء عن البشرية.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأطيب تمنياته له بالصحة والسعادة والعمر المديد وللمملكة بدوام العز والرفعة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية قوية وراسخة، وتقوم على المحبة وأواصر القربى والإيمان بوحدة المصير المشترك".

وأكد أن "متانة العلاقات التي تجمعهما تمثل العمق التاريخي وصمام أمان للبلدين والعرب جميعاً فهما نموذج للاستقرار والأمان والنماء والازدهار في المنطقة".

ولفت إلى أن "العلاقات الأخوية تزداد روابطها رسوخاً وعمقاً، إدراكاً من قيادتي البلدين لطبيعة المرحلة وظروفها والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم والتي تتطلب التعاون وتوحيد المواقف وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل معها لما فيه خير البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة."

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل، إلى جدة، الأربعاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.





ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.