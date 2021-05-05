ميركل لأردوغان: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون إشارة مهمة

أكدت المستشارة أنجيلا ميركل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون "إشارة مهمة".

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "ميركل وأردوغان تعهدا، في مؤتمر عبر الفيديو، بدعم الحكومة الجديدة المؤقتة هناك".

وأضاف المتحدث أن "ميركل وأردوغان اتفقا على دعم الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام".

ولفت المتحدث إلى أن "المستشارة الألمانية أكدت أن البدء سريعا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة".

وكانت ليبيا دعت تركيا إلى اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ مخرجات اتفاق برلين وإخراج المرتزقة.

وطالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الإثنين، مع نظيرها التركي مولود تشاويش أوغلو، في طرابلس بالتعاون فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.

وقالت المنقوش : "ندعو تركيا للتعاون معنا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين".

وأشادت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كورونا، مضيفة: نؤكد حرصنا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.