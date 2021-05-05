بقدرات وخصائص فائقة.. "مسيرة" سرية بالجيش الأمريكي

كشف تحطم طائرة أمريكية مسيرة في مطار أربيل العراقي عن برنامج للقوات الأمريكية لطائرات من هذا الطراز لم يكشف عنه بعد.

وذكر تقرير لموقع "ذا دريفر "الأمريكي، المختص بالشؤون الدفاعية والعسكرية، أن البنتاجون أكد أن إدارة قيادة العمليات الخاصة المشتركة التابع للجيش الأمريكي تدير نوعا جديدا من الطائرات المسيرة بدون طيار لم يكشف عنه سابقا، مشيرا إلى أن هذه الطائرة السرية مصممة بقدرات وخصائص فائقة لتكون "أكثر هدوءا وأقل تكلفة."



وتكشف التفاصيل الجديدة بشأن برنامج الطائرات شديدة التحمل بعد سقوط إحدى هذه الطائرات في مطار أربيل الدولي في العراق، العام الماضي.

ووفقا للموقع فقد سقطت الطائرة، التي تعرف باسم "إيه في 009" بصورة مفاجئة وغير متوقعة أثناء هبوطها في المطار بعد طلعة جوية.

وكان البنتاجون قد أعلن في 14 أبريل/ نيسان 2020، أن قيادة العمليات الخاصة الأمريكية رفعت تكلفة عقدها مع شركة تكنولوجي سيرفس كوربورشن لدعم تطوير طائرات فائقة التحمل، وفي فبراير/ شباط من هذا العام، تم رفع سقف التكلفة مرة أخرى.

وبحسب الموقع فإن الطائرة مزودة بمجموعة من أجهزة الاستشعار ولديها القدرة على التصوير بالليزر الذي يمكنها من الكشف عن الأشياء التي قد تكون مدفونة في أعماق معينة تحت الأرض، مثل المتفجرات أو مخابئ الأسلحة."

وتقوم الشركة (تكنولوجي سيرفس كوربورشن) حاليا بتسويق نموذج آخر لطائرات مسيرة من طراز سيرفيفور يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 30 ألف قدم، وتبقى في السماء لمدة تصل إلى 30 ساعة، وتغطي مسافة إجمالية تصل إلى 2800 ميل، اعتمادا على الحمولة، والارتفاع.

وإلى جانب الكفاءة العالية التي تتمتع بها، تستطيع الطائرة التجول فوق منطقة معينة لفترة طويلة من الزمن، وبدون إصدار ضجيج، وتتميز بتصميم خارجي لا يثير الشك إذا تم اكتشافها، وهو ما يوفر فوائد ضخمة "لمراقبة أنشطة أفراد أو جماعات صغيرة."