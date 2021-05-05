صعود الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. كيف أغلقت الأسعار؟

صعدت أسعار الذهب في مصر، ختام تعاملات الأربعاء، بعد أن كانت متراجعة بنحو جنيهين للجرام صباحا، بدعم قفزة في سعر الأوقية عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ظل البلاديوم قرب مستويات قياسية مرتفعة مدعوما بمخاوف إزاء نقص في المعروض.



ومحليا، تختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات الأربعاء، إلى 889.25 جنيه، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 778 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666.75 جنيه.

سعر الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 518.75 جنيه، وارتفع جرام الذهب عيار 12 إلى 444.5 جنيه.

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1783 دولارا، وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6224 جنيها.

الذهب يرتفع عالميا

والأربعاء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2975.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن هبط حوالي 0.8% في جلسة يوم الثلاثاء.



وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1784.30 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في وقت سابق بينما انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين، وهو ما يساعد في دعم المعدن الأصفر.

وتهدد العوائد المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.