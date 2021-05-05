سيندي ماكين.. أول نائبة جمهورية على أعتاب إدارة بايدن

تقترب سيندي ماكين من منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى برنامج الغذاء العالمي، لتصبح أول نائبة جمهورية في إدارة جو بايدن.

ووفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن ماكين تقترب من تولي منصب سفير واشنطن لدى برنامج الغذاء العالمي.

وعن ذلك، قالت أرملة السيناتور الجمهوري جون ماكين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "سأعمل بأي صفة إذا طلب مني الرئيس القيام بذلك".



وفي حال المصادقة على تعيينها في هذا المنصب ستكون سيندي ماكين، التي كانت أحد أسباب فوز بايدن الكبير في ولاية أريزونا، أول جمهوري يعينه بايدن في إدارته.



لم يعلن الرئيس بايدن بايدن بعد أسماء العديد من السفراء، بما في ذلك العديد من قيادات السفارات الهامة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل والصين واليابان، والتي عادة ما تُمنح لمؤيدين ومانحين بارزين للرئيس.

ويعمل برنامج الغذاء العالمي، ومقره روما، مع صانعي السياسات والشركات والمؤسسات والأفراد في الولايات المتحدة للمساعدة في توفير الموارد المالية والعينية ووضع السياسات اللازمة للتخفيف من الجوع العالمي.

وكرئيسة لمجلس أمناء معهد ماكين "غير حكومي"، عملت سيندي ماكين لسنوات من أجل الحد من الجوع والاتجار بالبشر في العالم.

وقامت ماكين بدور بارز في حملة بايدن في ولاية أريزونا وساعدته على الفوز بتلك الولاية، ليصبح بايدن ثاني ديمقراطي منذ 70 عامًا يفوز بأريزونا. كما حضرت حفل تنصيب بايدن في يناير/ كانون الثاني.

وتوطدت صداقة بايدن وجون ماكين خلال عملهما في مجلس الشيوخ، كما ألقى بايدن كلمة في مراسم تشييع جنازة السيناتور الجمهوري الراحل.