موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. محاكمة الأسد وعودة السعد ونهاية الألماس

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أوقف المجلس الدستوري اللبناني مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان "سلفة" بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول للاستمرار بالتغذية.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر الأوضاع المعيشية التي وصل إليها المواطنون.

الفيديو يظهر سيدة وهي تفتش في القمامة على طعام لصغارها.

تمكنت قوات من الجيش الليبي، من ضبط 6 سيارات قرب الحدود الليبية - المصرية، قبل قيامها بتهريب كمية كبيرة من التبغ إلى مصر.

لم يكن تفشي فيروس كورونا منذ مارس/آذار 2020، وحده، المتسبب في أزمة الرقائق أو أشباه الموصلات التي تضرب مختلف دول العالم.

صعد على نحو مفاجئ سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني مساء الأربعاء، مع عودة المضاربات مجددا بالسوق الموازية.

عاد إلى القاهرة مساء الأربعاء، رجل الأعمال المصرى الشهير "أشرف السعد" قادما من لندن بعد غياب 26 عاما.

هل بدء عصر جديد في صناعة المجوهرات عالميا؟.. سؤال أثير عقب إعلان أكبر مٌصنع للمجوهرات في العالم، بالتخلي عن استخدام الألماس الطبيعي.

أقرت السعودية تنظيمًا جديدًا لبرنامجها الذي يقدم دورات تدريبية وإعانات مالية لمواطنيها المتعطلين عن العمل، لحين حصولهم على وظائف.

بدأت محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، أمام محكمة استئناف باريس.

أجبرت الديون والأوضاع المعيشية الصعبة أحد المزارعين الأتراك على الانتحار بسبب تراكم الديون عليه.