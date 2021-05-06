باكستان تعلن مقتل 4 جنود على حدود أفغانستان

قال الجيش الباكستاني، الأربعاء، إن 4 جنود قتلوا وأصيب 6 بجروح على الحدود بين باكستان وأفغانستان في كمين نصبه مسلحون.

وأكد الجيش الباكستاني، في بيان، أن جنوده كانوا يعملون في بناء سياج على الحدود في منطقة زوب بإقليم بلوخستان الباكستاني؛ وتقع زوب قبالة إقليم بكتيكا في شرق أفغانستان.



وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت حركة طالبان باكستان، المسلحة المحظورة، التي تقوم بعمليات عبر الحدود، في بيان أرسل إلى رويترز مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مسؤولون أمنيون في بكتيكا إنه ليس لديهم علم بالحادث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها طلبت من أفغانستان اتخاذ إجراء ضد المسلحين.



وذكرت في بيان أنها "طلبت من السفارة الأفغانية في إسلام آباد أن "تنقل مخاوف باكستان إلى السلطات الأفغانية المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة ضد مجموعات الإرهابيين المنظمة الذين يعملون من الأراضي الأفغانية".

وقالت باكستان إنها تبني سياجا على امتداد 2500 كيلومتر من الحدود مع أفغانستان لتأمين المنطقة على الرغم من احتجاج أفغانستان التي ترى أن السور سيفرّق أُسرا عن ذويها في منطقة يسكنها البشتون على امتداد خط التقسيم الاستعماري الذي رسمته بريطانيا في عام 1893.