غارة إسرائيلية على القنيطرة السورية دون خسائر

نفذت مروحية إسرائيلية، فجر الخميس، هجوما على إحدى مناطق محافظة القنيطرة السورية دون وقوع خسائر.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن مروحية إسرائيلية نفذت هجوما على إحدى مناطق محافظة القنيطرة دون وقوع خسائر.

وصباح أمس الأربعاء، دوت عدة انفجارات في مواقع باللاذقية وحماة، حيث كشفت وسائل إعلام سورية عن أنها ناجمة عن "قصف إسرائيلي"، وأسفرت عن مقتل شخص.

ولطالما تهاجم إسرائيل مواقع ومليشيات إيرانية ومخازن أسلحة في سوريا، تقول إنها تستهدفها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.