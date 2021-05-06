موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أسرع الدول بـ5G وزلزال "أوبو A54"

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حجزت الإمارات مقعدا لها ضمن الدول التي تتمتع بمكانة قوية بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، إضافة إلى السعودية أيضا.

من خلال أربع كاميرات وبطارية ضخمة تدوم لنحو 400 ساعة، أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي A54 الجديد من الفئة المتوسطة، والذي يدعم تقنية 5G.

يصدر مجلس الإشراف على شبكة فيسبوك قرارا حاسما بشأن مصير حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بعد 4 أشهر من التعليق.

بهدف تعزيز خاصية الاشتراك التي تنوي تويتر طرحها قريبا، استحوذت الشركة الأمريكية على تطبيق "سكرول" المخصص لقراءة الأخبار من دون إعلانات.



أعلنت مايكروسوفت إزالة النسخة المتوفرة من برنامج Adobe Flash من على برامج التشغيل Windows 10 بداية من يوليو المقبل.

حذر مختصون في شركة أمنية، مستخدمي حواسيب "ديل" من عيوب "ثغرات" شديدة الخطورة في مشغل تحديث البرنامج الثابت.

في ظل توقف شركة أبل الأمريكية عن طرح الشاحن مع أخر هواتفها الذكية آيفون 12، فإن العديد من شركات التقنية باتت تقوم بهذا الأمر.



كشفت شركة Scroll عن خطوتها القادمة، بعد صفقة استحواذ تويتر عليها، وهي العمل بسرية تامة على اختبارات قبل الدمج النهائي.

بصوت فائق النقاء، وميزة للمساعدة في فلترة الضوضاء، أطلقت شركة ساوند كور الصينية سماعة الرأس اللاسلكية Life Q35 الجديدة من نوع Over Ear.

